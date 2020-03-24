С верхушки березы в Новосибирской области спасли енота Варвару

Спасательную операцию для домашнего енота Варвары устроили в Новосибирской области. Жители Бердска заметили перепуганное животное на верхушке березы. Зверек замер на уровне шестого этажа и не мог спуститься вниз.

Службы спасения снимать Варвару с дерева отказались. В итоге помочь вызвался местный предприниматель. К дереву пригнали автовышку. Но зверь неожиданно вырвался из рук и сорвался с 17-ти метровой высоты.

К счастью Варвара угодила в сугроб и, по словам ветеринаров не пострадала, больше испугалась. Питомца уже вернули владельцам. Оказалась, что животное выскользнуло из квартиры неподалеку во время суматохи, связанной с переездом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как несчастный енот на востоке Москвы звал на помощь с огромного дерева.