С верхушки березы в Новосибирской области спасли енота Варвару

Эфирная новость 3

Домашнее животное выскочило из рук хозяина во время переезда и забралось на дерево. Во время спасательной операции питомец сорвался с 17-метровой высоты, но остался жив.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru

Спасательную операцию для домашнего енота Варвары устроили в Новосибирской области. Жители Бердска заметили перепуганное животное на верхушке березы. Зверек замер на уровне шестого этажа и не мог спуститься вниз.

Службы спасения снимать Варвару с дерева отказались. В итоге помочь вызвался местный предприниматель. К дереву пригнали автовышку. Но зверь неожиданно вырвался из рук и сорвался с 17-ти метровой высоты.

К счастью Варвара угодила в сугроб и, по словам ветеринаров не пострадала, больше испугалась. Питомца уже вернули владельцам. Оказалась, что животное выскользнуло из квартиры неподалеку во время суматохи, связанной с переездом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как несчастный енот на востоке Москвы звал на помощь с огромного дерева.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.88
2.84 86.71
2.55
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых приковывают к себе особое внимание

Последние новости

9:05
С верхушки березы в Новосибирской области спасли енота Варвару
8:54
Первые в этом году лесные пожары охватили Дальний Восток
8:43
«Живое произведение искусства»: Квитко с трудом уместила пышные формы в бикини
8:32
Коронавирус прекрасному не помеха? В Японии в самом разгаре сезон цветения сакуры
8:21
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых приковывают к себе особое внимание
8:10
В медцентре в Коммунарке скончалась женщина

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок