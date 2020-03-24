С верхушки березы в Новосибирской области спасли енота Варвару
Домашнее животное выскочило из рук хозяина во время переезда и забралось на дерево. Во время спасательной операции питомец сорвался с 17-метровой высоты, но остался жив.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru
Спасательную операцию для домашнего енота Варвары устроили в Новосибирской области. Жители Бердска заметили перепуганное животное на верхушке березы. Зверек замер на уровне шестого этажа и не мог спуститься вниз.
Службы спасения снимать Варвару с дерева отказались. В итоге помочь вызвался местный предприниматель. К дереву пригнали автовышку. Но зверь неожиданно вырвался из рук и сорвался с 17-ти метровой высоты.
К счастью Варвара угодила в сугроб и, по словам ветеринаров не пострадала, больше испугалась. Питомца уже вернули владельцам. Оказалась, что животное выскользнуло из квартиры неподалеку во время суматохи, связанной с переездом.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как несчастный енот на востоке Москвы звал на помощь с огромного дерева.
Читайте также
68%
2.84 86.71
2.55
Нашли ошибку?