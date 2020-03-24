Саудовской Аравии и ее соседям предрекли небывалый кризис

Ценовая война на рынках нефти ускорит момент, когда страны Персидского залива столкнутся с жестокой расплатой. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

Открытия нефти в середине прошлого века превратили бедный регион в одно из самых богатых мест на планете. Катар, Кувейт и ОАЕ богаче Швейцарии, а Саудовская Аравия, Бахрейн и Оман находятся на одном уровне с Японией или Великобританией. Сегодня же в связи с падением цен на нефть эти государства открывают «краны на полную». И их конкуренты — США и Россия — делают то же самое.

«Из-за того, что на каждый баррель нефти поступает все меньше долларов, монархиям Залива требуется качать гораздо больше, чтобы поддерживать что-то, напоминающее текущие доходы», — пишет Фиклинг.

Центральные банки региона и суверенные фонды собрали огромные суммы, чтобы пережить кризис, и учли долгосрочные риски снижения спроса. Однако, столкнувшись с более низкими ценами, эти буферы могут быстро растаять.

«Возьмите чистые финансовые активы правительства Саудовской Аравии — резервы центрального банка, а также активы суверенного фонда благосостояния за вычетом госдолга. Они снизились с 50% от внутреннего валового продукта в 2014 году до 0,1% в 2018-м. В обозримом будущем королевство, вероятно, станет чистым должником, даже если цены снова поднимутся выше 80 долларов», — считает колумнист.

Согласно исследованиям Международного валютного фонда, за те четыре года финансовые активы государств залива — в сумме около двух триллионов долларов — сократились примерно на 25%.

«Если пика в спросе на нефть не будет раньше 2040 года, оставшаяся сумма закончится к 2034 году. А если нефть будет стоить 20 долларов за баррель, эти активы закончатся еще быстрее, и казна этих стран опустеет уже в 2027 году», — отметил автор.

Фиклинг добавил, что если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов за баррель, золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт. Через несколько месяцев королевство может оказаться в «невероятном кризисе» и вынуждено будет отказаться от фиксированного курса доллара, который поддерживал глобальную торговлю нефтью в течение жизни целого поколения.

Ранее 5-tv.ru писал, что цены на нефть во время торгов на бирже ICE в Лондоне обвалились на 8%.