В 11 регионах России задержана группа хакеров за продажу банковских карт

|
Светлана Шевченко
Срочная новость 72

Спецслужбы изъяли более одного миллиона долларов, оружие, наркотики и золотые слитки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/Коньков Сергей, ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности провела в 11 регионах России, от Крыма до Самарской области, крупномасштабную операцию.

Были задержаны более 30 хакеров, которые находились в составе группировки, занимающейся продажей краденых банковских карт через 90 интернет-магазинов. Во время операции спецслужбы изъяли более одного миллиона долларов, три миллиона рублей, оружие, наркотики и золотые слитки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Всем фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
80.88
2.84 86.71
2.55
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых приковывают к себе особое внимание

Последние новости

10:41
Тест: Правда или ложь о коронавирусе
10:38
В Петербурге граффити взяли под охрану государства
10:29
«Надо отвлечь их от ужасов»: Жасмин показала свою 90-летнюю бабушку с хое-гуштом
10:22
Брак Джигана и Оксаны Самойловой. Что все-таки случилось
10:20
Москвич расстрелял девушку из «травмата» в момент ссоры
10:07
«Люди были шокированы»: Оксана Федорова сообщила об уходе из «Масок» на НТВ

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, представители которых приковывают к себе особое внимание
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок