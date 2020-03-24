В 11 регионах России задержана группа хакеров за продажу банковских карт
Спецслужбы изъяли более одного миллиона долларов, оружие, наркотики и золотые слитки.
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Фото, видео: ТАСС/Коньков Сергей, ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности провела в 11 регионах России, от Крыма до Самарской области, крупномасштабную операцию.
Были задержаны более 30 хакеров, которые находились в составе группировки, занимающейся продажей краденых банковских карт через 90 интернет-магазинов. Во время операции спецслужбы изъяли более одного миллиона долларов, три миллиона рублей, оружие, наркотики и золотые слитки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Всем фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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