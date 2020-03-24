Минромторг расширит программу льготного автокредитования для семей с детьми

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Максимальную цену увеличат до полутора миллионов рублей, чтобы была возможность купить машину большей вместимости.

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Фото, видео: ТАСС/Матыцин Валерий, 5-tv.ru

Минпромторг расширит программу льготного автокредитования для родителей. Воспользоваться ею смогут семьи, в которых есть хотя бы один ребенок. Максимальную цену увеличат до полутора миллионов рублей, чтобы была возможность купить машину большей вместимости.

В этом году на программу льготного автокредитования выделят пять миллиардов рублей. По расчетам ведомства, этого хватит на 50 тысяч новых авто.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Центробанк разрабатывает дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования.

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