Минромторг расширит программу льготного автокредитования для семей с детьми

Минпромторг расширит программу льготного автокредитования для родителей. Воспользоваться ею смогут семьи, в которых есть хотя бы один ребенок. Максимальную цену увеличат до полутора миллионов рублей, чтобы была возможность купить машину большей вместимости.

В этом году на программу льготного автокредитования выделят пять миллиардов рублей. По расчетам ведомства, этого хватит на 50 тысяч новых авто.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Центробанк разрабатывает дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования.