Центробанк разрабатывает дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования
Как заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, ЦБ будет мониторить ситуацию и при необходимости поддержит не только банки, но и микрофинансовые организации.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что правительство страны совместно с Центробанком принимает меры, чтобы не допустить снижения объемов кредитования реального сектора и поддержать малый и средний бизнес в условиях пандемии коронавируса и волатильности на рынках.
В частности, в рамках реализации данного направления ЦБ готовит дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования, заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, Центральный банк России будет следить за изменением ситуации и при необходимости окажет содействие не только банкам, но и микрофинансовым организациям.
В свою очередь, комментируя экономическую ситуацию в стране, министр финансов Антон Силуанов заверил, что бюджет РФ исполняется по плану, а валовый внутренний продукт государства за январь–февраль вырос на 2,3%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что компании, которые пытаются решить свои проблемы за счет сокращения сотрудников, ждет внимание прокуратуры.
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