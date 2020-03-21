Центробанк разрабатывает дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что правительство страны совместно с Центробанком принимает меры, чтобы не допустить снижения объемов кредитования реального сектора и поддержать малый и средний бизнес в условиях пандемии коронавируса и волатильности на рынках.

В частности, в рамках реализации данного направления ЦБ готовит дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования, заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, Центральный банк России будет следить за изменением ситуации и при необходимости окажет содействие не только банкам, но и микрофинансовым организациям.

В свою очередь, комментируя экономическую ситуацию в стране, министр финансов Антон Силуанов заверил, что бюджет РФ исполняется по плану, а валовый внутренний продукт государства за январь–февраль вырос на 2,3%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компании, которые пытаются решить свои проблемы за счет сокращения сотрудников, ждет внимание прокуратуры.