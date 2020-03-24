Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу

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Валентин Черников
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Астрологи уверены: рожденные под двумя созвездиями люди должны отрабатывать кармический долг.

Фото: www.globallookpress.com /David Ellis

Астрологи полагают, что отдельные знаки зодиака обречены отрабатывать так называемый кармический долг — расплату за прегрешения человека в прошлой жизни. Об этом пишет портал Clutch. Считается, что люди с такой черной меткой судьбы рождаются в июне и ноябре. Отсюда выделают два знака, которым выпадает нелегкий по жизни путь — Близнецы и Скорпион.

Близнецы

Представители этого знака с рождения склонны к приспособленчеству. Они полагают, что провидение не будет к ним благосклонно. Поэтому вместо того, чтобы идти к успеху Близнецы прибегают к всяческим ухищрениям и лицемерию. Из-за их неверия в собственные силы судьба и впрямь от них отворачивается. Развязать кармический узел они смогут, если оценят себя по достоинству и преодолеют комплексы.

Скорпион

Под знаком Скорпиона нередко рождают люди мстительные, обидчивые и озлобленные. Они очень ревнивы, предпочитают все контролировать, склонны ко лжи и манипуляции, чем усугубляют свой кармический долг. Разрушить черную метку им удастся, если отпустить старые обиды, довериться другим, впустить в свою жизнь свет и радость.

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Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу

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