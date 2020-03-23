ТОП-3 женских имен, обладательницы которых стареют раньше всех
Именологи утверждают: женщинам с этими именами необходимо чаще отдыхать и расслабляться. Иначе — возраст даст о себе знать.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Wiese/face to face, /Frank Bienewald, /Andrey Arkusha, /Karl-Heinz Spremberg
Имя человека может рассказать о многом: характере, вредных привычных, скрытых ресурсах и преимуществах. Имя — это своего рода код, в котором зашифрована информация о его обладателе. Игнорировать этот факт — неправильно, утверждает Femmie.ru. Поскольку нарекая ребенка так или иначе, можно обеспечить ему прекрасное будущее или обречь на вечные страдания.
Так, например, специалисты утверждают, что есть ТОП-3 женских имен, обладательницы которых выглядят намного старше своих лет.
Имя Марина находится под влиянием Луны, которая и наделяет своих подопечных некоторыми особенностями во внешности. Эти женщины, как правило, прилагают массу усилий, чтобы держать себя в форме и выглядеть привлекательно. Они ходят в спортзал, следят за питанием и посещают косметолога. Однако стоит немного расслабиться, как тут же на теле появится лишняя складочка. Зачастую, именно полнота взрослит этих прекрасных женщин.
Сатурн — суровый покровитель Надежд. Обладательницы этого имени наделены неисчерпаемой энергией и силой, которые помогают ей преодолеть любые жизненные трудности, что не может не сказаться на внешнем виде.
Взрывоопасная и целеустремленная Надежда зачастую выглядит старше своих лет. Она не боится брать на себя ответственность за окружающих и постоянно испытывает нервный стресс. Все это губительно сказывается на ее молодости и красоте.
Натальям покровительствует знак Девы. Эти женщины могут выглядеть совершенно по-разному. Однако они сами отмечают, что раньше сверстниц замечают первые признаки старения.
Все дело в том, что напористая и ответственная Наталья не отступает перед трудностями и зачастую бывает слишком серьезной. Она обожает заниматься хозяйством, а также и дня не проживет, если не проконтролирует работу всего отдела. Разрываясь между делами, у нее почти не остается свободного времени на отдых, что просто необходимо для молодой и цветущей женщины.
Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-4 женских знаков зодиака, представительницы которых имеют «мужской» характер.
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