Немецкий бункер найден в центре Новороссийска
Защитное сооружение времен Великой Отечественной войны сохранилось почти в первозданном виде.
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Фото, видео: Новороссийский центр поисковых работ
В центре Новороссийска был обнаружен немецкий бункер времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте Новороссийского центра поисковых работ.
Находку сделали во время прокладки трубопровода строители. Они обратились в поисковый центр и вызвали специалистов. Те, в свою очередь, исследовали сооружение и пришли к выводу, что оно относится к периоду оккупации города.
Бункер был построен из армированного бетона, его стены полностью покрыты гидроизоляцией. После войны сооружение частично пострадало от разрушений у входа.
«Но зал остался целым и более 75 лет находился под асфальтом оживленного перекрестка», — сообщили поисковики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аналогичное сооружение времен Великой Отечественной войны было найдено в Севастополе. Кроме него там был обнаружен старинный колодец, который очень хорошо сохранился до наших дней. Артефакты нашли во время проведения земляных работ.
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