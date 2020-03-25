В центре Новороссийска был обнаружен немецкий бункер времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте Новороссийского центра поисковых работ.

Находку сделали во время прокладки трубопровода строители. Они обратились в поисковый центр и вызвали специалистов. Те, в свою очередь, исследовали сооружение и пришли к выводу, что оно относится к периоду оккупации города.

Бункер был построен из армированного бетона, его стены полностью покрыты гидроизоляцией. После войны сооружение частично пострадало от разрушений у входа.

«Но зал остался целым и более 75 лет находился под асфальтом оживленного перекрестка», — сообщили поисковики.

Немецкий бункер найден в центре Новороссийска 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аналогичное сооружение времен Великой Отечественной войны было найдено в Севастополе. Кроме него там был обнаружен старинный колодец, который очень хорошо сохранился до наших дней. Артефакты нашли во время проведения земляных работ.