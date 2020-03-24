Бывшая подруга Аль Пачино раскрыла истинную причину расставания

43-летняя актриса Мейталь Дохан раскрыла истинную причину своего расставания с Аль Пачино. В интервью Daily Mail она заявила, что ранее СМИ неверно интерпретировали ее фразу якобы о скупости бывшего возлюбленного.

По словам бывшей подружки 79-летнего актера, на самом деле причиной разлада в их паре стали различные взгляды на семью и, частично, разница в возрасте. Дохан призналась, что хочет детей, а ее избранник, уже имеющий троих наследников, явно не настроен на продолжение рода.

«Прошло два года, мы по-прежнему любили друг друга. Но однажды я спросила себя: „К чему все это приведет?“ Ведь я хотела детей. А у него уже есть трое детей, и он не собирался пополнять состав своего потомства. А учитывая его возраст, шансов на то, что мне удастся его переубедить, у меня не было», — рассказала актриса.

При этом она заявила, что хочет сохранить с Аль Пачино хорошие отношения, но с трудом представляет себе, что будет, если она увидит его с новой пассией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал в рубрике «Светская хроника», почему Аль Пачино бросила молодая возлюбленная, которая младше его на 39 лет.