Александр Емельяненко подарил Рамзану Кадырову пояс чемпиона РЕН ТВ
Боец смешанных единоборств завоевал трофей одолев тяжеловеса Михаила Кокляева.
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Фото, видео: Instagram @alexemelyanenko
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подарил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову пояс чемпиона РЕН ТВ. Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором передает трофей, завоеванный в поединке против тяжеловеса Михаила Кокляева, руководителю бойцовского клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову.
«Подарок Рамзану. Пояс, который я выиграл в бою», — написал в посте Александр Емельяненко.
Поклонники одобрили его поступок и оставили несколько соответствующих комментариев.
«Саня молодчик!»
«Считаешь нужным — так и делаешь! Красава Саня!»
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ринг-анонсер обозначил сильные стороны Кадырова и Емельяненко в боксе. Шоумен Александр Загорский рассказал об ожиданиях от возможного предстоящего поединка главы Чеченской Республики и бойца смешанных единоборств.
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