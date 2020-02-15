Александр Емельяненко подарил Рамзану Кадырову пояс чемпиона РЕН ТВ

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Василий Заика
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Боец смешанных единоборств завоевал трофей одолев тяжеловеса Михаила Кокляева.

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Фото, видео: Instagram @alexemelyanenko

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подарил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову пояс чемпиона РЕН ТВ. Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором передает трофей, завоеванный в поединке против тяжеловеса Михаила Кокляева, руководителю бойцовского клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову.

«Подарок Рамзану. Пояс, который я выиграл в бою», — написал в посте Александр Емельяненко.

Поклонники одобрили его поступок и оставили несколько соответствующих комментариев.

«Саня молодчик!»

«Считаешь нужным — так и делаешь! Красава Саня!»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ринг-анонсер обозначил сильные стороны Кадырова и Емельяненко в боксе. Шоумен Александр Загорский рассказал об ожиданиях от возможного предстоящего поединка главы Чеченской Республики и бойца смешанных единоборств.

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