Ольга Бузова познакомила своего возлюбленного Давида Манукяна с мамой. Чем потенциальный зять решил покорить Ирину Александровну? Сколько Давид тратит денег на избранницу? И неужели Бузова мечтает о ребенке от Манукяна? Только в программе «Светская Хроника»!

«У нас сегодня вообще-то важный день», — хвастались возлюбленные в социальной сети.

Ольга Бузова и Давид Манукян отметили первую годовщину отношений. Для телеведущей Манукян часто устраивает романтические сюрпризы.

Бузова: «Я считаю, что романтику в отношениях нужно поддерживать и приглашать друг друга на свидания. И у нас есть такая маленькая традиция — я его приглашаю, он меня приглашает».

Певица разыграла блогера на 23 февраля, подарив ему «мужской набор» из люкс-сегмента:

«Огромное количество я подарила и носочков, и трусиков: семь штук того, семь штук другого».

Давид Манукян старается соответствовать уровню своей возлюбленной и щедр на красивые жесты.

«Я всегда купаюсь в цветах. И любимый меня радует, встречает часто в аэропорту с букетами шикарными», — эксклюзивно рассказала Ольга Бузова программе «Светская Хроника».

Давид Манукян очаровывает будущую тещу. Встречает Ирину Александровну с шикарным букетом. Но поможет ли это?

Певица: «Мама моя живет в другом городе, в Санкт-Петербурге, поэтому самое главное, чтобы у Давида хорошо складывались отношения со мной. Мы оба считаем, что семья — это я и он. Конечно же, хорошие отношения с родственниками должны быть, но в первую очередь хорошо должно быть нам».

О будущей свадьбе Ирина Александровна высказывается без особого энтузиазма. Похоже, она недовольна выбором Ольги:

«Мы все хорошие, когда спим зубами к стенке. А что, выход замуж что-то гарантирует? Мы уже там были. Поэтому тут дело такое. Нравится развлекаться, пусть развлекается».

Возможно, причина сомнений — слухи о финансовой несостоятельности блогера. В прессе не раз появлялась информация, что в 2018 году Манукян задолжал по суду более миллиона рублей. Еще до блогерства он пытался строить бизнес в сфере недвижимости. По судам ходил не только Дава, но и его отец. Имя Ашота Манукяна связано с крупным строительным скандалом в Новосибирске. В частном секторе он построил многоэтажку.

«У Манукяна задолженность более миллиона рублей, поэтому действует ограничение на выезд за пределы России», — прокомментировала Елена Кириллова, замначальника УФССП по Новосибирской области.

Но Давид Манукян находит средства на все запросы Бузовой.

«Но я никогда не брал у девушки денег. Я оплачиваю все, иначе не смогу чувствовать себя мужчиной. На Ольгу трачу не меньше, чем на себя. Это много денег. Я не буду водить ее в средние рестораны, это не ее уровень. Счет может выйти на 80 тысяч рублей, но я могу себе это позволить».

Ольга Бузова владеет элитной недвижимостью за 120 млн рублей на Мосфильмовской улице. Переезжать туда Давид Манукян отказался.

«Но когда я приехала с гастролей, Давид поставил меня перед фактом: „Я снял нам квартиру“. Мужчина решил — мужчина сделал. Прямо из аэропорта мы поехали в наше новое жилье. Теперь у нас уютное гнездышко, мы постепенно обустроились», — поделилась звезда.

Сейчас Давид мечтает о свадьбе с Ольгой. Разговоры о предстоящем браке ведутся последние несколько месяцев, с тех пор как у Бузовой на безымянном пальце появилось кольцо с большим бриллиантом.

Ольга Бузова: «Практически замужняя звучит как почти беременная. Я не приемлю в своей жизни никаких полумер. Для меня либо все, либо ничего. Либо я беременна и замужем, либо я не замужем и не жду ребенка».

Певица не скрывает, что хочет детей. И сроки уже поджимают. В интервью журналистам она не раз признавалась, что, если не родит от любимого человека до 35, обязательно возьмет ребенка из детдома.

«Быть родителем — это ответственность. И именно она помогает парню стать мужчиной», — писала телеведущая в своей социальной сети.

Похоже, Манукян готов воплотить и эту мечту: «Я задумывался о свадьбе, ведь когда любишь человека, думаешь о будущем».

Поэтому сейчас Дава зарабатывает деньги, гастролируя по стране с сольным концертом. Ведь если Бузова уйдет в декрет, главным добытчиком в их семье станет Манукян.