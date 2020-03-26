Бузова и Манукян готовы к свадьбе и рождению ребенка. Один вопрос — когда?
Подробности самого интересного звездного романа — в программе «Светская хроника».
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Фото, видео: Instagram @dava_m, 5-tv.ru
Ольга Бузова познакомила своего возлюбленного Давида Манукяна с мамой. Чем потенциальный зять решил покорить Ирину Александровну? Сколько Давид тратит денег на избранницу? И неужели Бузова мечтает о ребенке от Манукяна? Только в программе «Светская Хроника»!
«У нас сегодня вообще-то важный день», — хвастались возлюбленные в социальной сети.
Ольга Бузова и Давид Манукян отметили первую годовщину отношений. Для телеведущей Манукян часто устраивает романтические сюрпризы.
Бузова: «Я считаю, что романтику в отношениях нужно поддерживать и приглашать друг друга на свидания. И у нас есть такая маленькая традиция — я его приглашаю, он меня приглашает».
Певица разыграла блогера на 23 февраля, подарив ему «мужской набор» из люкс-сегмента:
«Огромное количество я подарила и носочков, и трусиков: семь штук того, семь штук другого».
Давид Манукян старается соответствовать уровню своей возлюбленной и щедр на красивые жесты.
«Я всегда купаюсь в цветах. И любимый меня радует, встречает часто в аэропорту с букетами шикарными», — эксклюзивно рассказала Ольга Бузова программе «Светская Хроника».
Давид Манукян очаровывает будущую тещу. Встречает Ирину Александровну с шикарным букетом. Но поможет ли это?
Певица: «Мама моя живет в другом городе, в Санкт-Петербурге, поэтому самое главное, чтобы у Давида хорошо складывались отношения со мной. Мы оба считаем, что семья — это я и он. Конечно же, хорошие отношения с родственниками должны быть, но в первую очередь хорошо должно быть нам».
О будущей свадьбе Ирина Александровна высказывается без особого энтузиазма. Похоже, она недовольна выбором Ольги:
«Мы все хорошие, когда спим зубами к стенке. А что, выход замуж что-то гарантирует? Мы уже там были. Поэтому тут дело такое. Нравится развлекаться, пусть развлекается».
Возможно, причина сомнений — слухи о финансовой несостоятельности блогера. В прессе не раз появлялась информация, что в 2018 году Манукян задолжал по суду более миллиона рублей. Еще до блогерства он пытался строить бизнес в сфере недвижимости. По судам ходил не только Дава, но и его отец. Имя Ашота Манукяна связано с крупным строительным скандалом в Новосибирске. В частном секторе он построил многоэтажку.
«У Манукяна задолженность более миллиона рублей, поэтому действует ограничение на выезд за пределы России», — прокомментировала Елена Кириллова, замначальника УФССП по Новосибирской области.
Но Давид Манукян находит средства на все запросы Бузовой.
«Но я никогда не брал у девушки денег. Я оплачиваю все, иначе не смогу чувствовать себя мужчиной. На Ольгу трачу не меньше, чем на себя. Это много денег. Я не буду водить ее в средние рестораны, это не ее уровень. Счет может выйти на 80 тысяч рублей, но я могу себе это позволить».
Ольга Бузова владеет элитной недвижимостью за 120 млн рублей на Мосфильмовской улице. Переезжать туда Давид Манукян отказался.
«Но когда я приехала с гастролей, Давид поставил меня перед фактом: „Я снял нам квартиру“. Мужчина решил — мужчина сделал. Прямо из аэропорта мы поехали в наше новое жилье. Теперь у нас уютное гнездышко, мы постепенно обустроились», — поделилась звезда.
Сейчас Давид мечтает о свадьбе с Ольгой. Разговоры о предстоящем браке ведутся последние несколько месяцев, с тех пор как у Бузовой на безымянном пальце появилось кольцо с большим бриллиантом.
Ольга Бузова: «Практически замужняя звучит как почти беременная. Я не приемлю в своей жизни никаких полумер. Для меня либо все, либо ничего. Либо я беременна и замужем, либо я не замужем и не жду ребенка».
Певица не скрывает, что хочет детей. И сроки уже поджимают. В интервью журналистам она не раз признавалась, что, если не родит от любимого человека до 35, обязательно возьмет ребенка из детдома.
«Быть родителем — это ответственность. И именно она помогает парню стать мужчиной», — писала телеведущая в своей социальной сети.
Похоже, Манукян готов воплотить и эту мечту: «Я задумывался о свадьбе, ведь когда любишь человека, думаешь о будущем».
Поэтому сейчас Дава зарабатывает деньги, гастролируя по стране с сольным концертом. Ведь если Бузова уйдет в декрет, главным добытчиком в их семье станет Манукян.
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