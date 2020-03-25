«Я плюшевый папа. Дети вьют из меня веревки»: Никита Панфилов о радостях отцовства
Популярный актер откровенно рассказал, с чем ему приходится сталкиваться при воспитании двух детей.
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Фото, видео: Instagram @panfilov_nikita
Звезда отечественных сериалов «Сладкая жизнь», «Мажор» и «Пес» Никита Панфилов откровенно рассказал, с чем ему приходится сталкиваться при воспитании двух детей. У артиста двое малышей, рожденных от разных женщин — сын Добрыня и дочка Аврора.
Полуторагодовалую наследницу Никита Панфилов просто обожает. Он раскрыл тайну имени малышки. Аврора переводится с латыни, как «утренняя звезда».
«Соответствует имени полностью — настоящая принцесса. Ни больше, ни меньше. И взгляд, и манеры, и недетский серьез. Полное ощущение, что ей не полтора года, а лет пять. Будто уже родилась с жизненным опытом. Или знает что-то, чего не знаем или не видим мы», — цитирует актера Тeleprogramma.pro.
Никита Панфилов уверен, что «как корабль назовешь, так он и поплывет». Поэтому имя Добрыня Никитич полностью соответствует характеру его наследника. Артист называет сына «маленьким богатырьком».
По словам кинозвезды, дети сильно изменили его жизнь. Теперь он постоянно замечает других малышей вокруг себя, и они вовсе его не раздражают. Никите Панфилову нравится «терпеть выходки и отвечать на любые вопросы» своих наследников. Иногда Добрыня и Аврора этим пользуются.
«Вьют веревки направо и налево. Я податливый в этом смысле. Не могу кричать, ругать, наказывать. Так редко вижу детенышей, что мне остается только быть плюшевым папой. И мне это приятно», — поделился артист.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милла Йовович написала пост отчаяния после рождения третьей дочки.
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