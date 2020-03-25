«Я плюшевый папа. Дети вьют из меня веревки»: Никита Панфилов о радостях отцовства

|
Ниса Мурзанаева
101

Популярный актер откровенно рассказал, с чем ему приходится сталкиваться при воспитании двух детей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @panfilov_nikita

Звезда отечественных сериалов «Сладкая жизнь», «Мажор» и «Пес» Никита Панфилов откровенно рассказал, с чем ему приходится сталкиваться при воспитании двух детей. У артиста двое малышей, рожденных от разных женщин — сын Добрыня и дочка Аврора.

Полуторагодовалую наследницу Никита Панфилов просто обожает. Он раскрыл тайну имени малышки. Аврора переводится с латыни, как «утренняя звезда».

«Соответствует имени полностью — настоящая принцесса. Ни больше, ни меньше. И взгляд, и манеры, и недетский серьез. Полное ощущение, что ей не полтора года, а лет пять. Будто уже родилась с жизненным опытом. Или знает что-то, чего не знаем или не видим мы», — цитирует актера Тeleprogramma.pro.

Никита Панфилов уверен, что «как корабль назовешь, так он и поплывет». Поэтому имя Добрыня Никитич полностью соответствует характеру его наследника. Артист называет сына «маленьким богатырьком».

По словам кинозвезды, дети сильно изменили его жизнь. Теперь он постоянно замечает других малышей вокруг себя, и они вовсе его не раздражают. Никите Панфилову нравится «терпеть выходки и отвечать на любые вопросы» своих наследников. Иногда Добрыня и Аврора этим пользуются.

«Вьют веревки направо и налево. Я податливый в этом смысле. Не могу кричать, ругать, наказывать. Так редко вижу детенышей, что мне остается только быть плюшевым папой. И мне это приятно», — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милла Йовович написала пост отчаяния после рождения третьей дочки.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
ТОП-3 знака зодиака, представители которых найдут свою любовь в апреле

Последние новости

13:56
Умерла Инна Макарова
13:54
Флешмоб #istayhomefor: Для кого остаются дома Дэвид Бекхэм и Джулия Робертс?
13:49
В Москве скончался режиссер и сценарист Илья Рубинштейн
13:40
Путин отменил приезд в Петербург для подготовки к обращению
13:31
«Я плюшевый папа. Дети вьют из меня веревки»: Никита Панфилов о радостях отцовства
13:24
Названо время трансляции обращения Путина к россиянам из-за коронавируса

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок