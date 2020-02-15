Американская актриса Милла Йовович после рождения третьего ребенка опубликовала в Instagram пост отчаяния. Знаменитость призналась — она буквально разрывается между детьми. Кинодива воспитывает трех дочерей: 12-летнюю Эвер, четырехлетнюю Дэшиел и новорожденную Ошин.

«Одна из самых важных вещей для меня — убедиться, что, если в доме есть новый ребенок, то это не означает, что мои старшие дети будут чувствовать себя обделенными вниманием, особенно Дашиэл, которая за одну ночь превратилась из «ребенка» в «среднего ребенка», — поделилась звезда.

Instagram @millajovovich

Недавно Ошин заболела тяжелой формой желтухи новорожденных. Мама пробыла вместе с дочкой в больнице неделю. Под конец, кинозвезде стало больно смотреть на оцарапанные пяточки малышки. Ранки остались после сдачи крови девочки на анализы.

«Я разрываюсь между школой для Эвер, работой, уходом за больной Ошин, не высыпаюсь и стараюсь уделять больше внимания Дашиэл, чтобы она не обижалась из-за своего нового положения в семье. Это трудно, я чувствую усталость», — пожаловалась мать троих детей.

В комментариях к публикации поклонники попытались поддержать Миллу Йовович. Фанаты напомнили кумиру — совсем скоро ее дети вырастут, и тогда она с грустью будет вспоминать времена, когда они были еще совсем малышками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что педиатр прокомментировал болезнь новорожденной дочки Миллы Йовович.