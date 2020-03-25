Названо время трансляции обращения Путина к россиянам из-за коронавируса

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Светлана Шевченко
Срочная новость 1 238

Глава государства накануне провел многочасовое совещание с правительством РФ.

Фото: ТАСС/Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса в 15.00 по московскому времени.

«Президент изменил свой график. Он отменил вылет в Сакнт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам», — заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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