Названо время трансляции обращения Путина к россиянам из-за коронавируса
| Светлана Шевченко В России Срочная новость 1 238
Глава государства накануне провел многочасовое совещание с правительством РФ.
Фото: ТАСС/Никольский Алексей
Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса в 15.00 по московскому времени.
«Президент изменил свой график. Он отменил вылет в Сакнт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам», — заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
+11° 768 мм рт. ст.
30%
30%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
-2.03 85.43
-1.28
Нашли ошибку?