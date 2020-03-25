«Бьюти-маньяк»: Юлия Ковальчук напугала поклонников новым селфи
Подписчики певицы в Instagram просят, чтобы она раскрыла им секреты красоты.
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Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук попыталась напугать поклонников новым селфи. Фотографию она выложила на своей странице в Instagram.
«Пришло время по-настоящему вас напугать!» — подписала Ковальчук снимок, на котором запечатлена в домашнем халате и косметической маске для лица.
Певица также спросила подписчиков, хотят ли они получить от нее какие-нибудь советы на тему красоты. Она намекнула, что готова провести бьюти-эфиры в Instagram.
В комментариях пользователи призывают Ковальчук поделиться секретами красоты, отмечают, что пока она делает маски для лица, ее муж Алексей Ковальчук активно выступает, а также фантазируют о коллаборации супругов.
«Да!!! Я же Бьюти маньяк»;
«Да, бьюти эфиры и советы очень интересны!»
«Красотка, пока Алексей поет, Юлечка масочки делает»;
«Вот если бы в прямом эфире Алексея сейчас появилась так, то было бы весело», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ковальчук изумила фанатов причудливым платьем. Черный наряд с бахромой и сетчатыми вставками отлично подчеркнул ее стройную фигуру.
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