Смерть народной артистки СССР Инны Макаровой стала трагедией для ее многочисленных поклонников и в первую очередь — для членов семьи. Звезда советского экрана прошла через военное время, выстояла в послевоенные годы, стала любимицей нескольких поколений зрителей и вместе с тем положила начало выдающейся династии.

Инна родилась в семье работников новосибирского радиокомитета. Детство и юность провела в Новосибирске, а во время войны поступила во ВГИК. Там же она познакомилась с будущим супругом Сергеем Бондарчуком. Они поженились в 1950 году. На момент свадьбы пара уже воспитывала общую дочь Наташу.

Позже они развелись из-за измены Бондарчука с актрисой Ириной Скобцевой, с которой впоследствии он прожил до последних дней. Макарова вышла замуж спустя 12 за профессора, доктора медицинских наук Михаила Перельмана. С ним актриса прожила 40 лет до его смерти. Однако кроме Натальи детей у Макаровой больше не было.

Как и родители, она стала успешной актрисой, режиссером и сценаристом. За актерскую карьеру Наталья сыграла главную женскую роль в «Солярисе» Андрея Тарковского, княгиню Волконскую в «Звезде пленительного счастья», царевну Софью в «Юности Петра», отметилась в таких фильмах, как «Лермонтов», «Красное и черное», Пушкин: последняя дуэль», к которому также написала сценарий. Всего по ее сценариям вышло десять картин, некоторые из которых поставила она сама. Как режиссер Бондарчук сняла 25 лент.

Вторым мужем Натальи стал не менее успешный актер и режиссер Николай Бурляев. Как и супруга, он тоже успел отметиться у Тарковского в фильмах «Иваново детство» и «Андрей Рублев». В общей сложности на его счету больше полусотни актерских работ в кино, включая заметные роли в таких фильмах как «Маленькие трагедии, «Проверка на дорогах», «Мастер и Маргарита», «Адмиралъ», тот же «Лермонтов», где он сыграл главную роль, выступил режиссером и автором сценария.

Внуки Инны Марковой от этого брака тоже имеют прямое отношение к кино. Старший внук Ваня стал известным композитором и в том числе писал музыку к фильмам матери. Внучка Маша пошла по стопам мамы и бабушки. В кинокартинах она снимается с 14 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о творческом пути легендарной актрисы Инны Макаровой.