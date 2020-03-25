Более девяти килограммов наркотиков обнаружили полицейские в гараже жителя Чувашии

В Чувашии задержали предполагаемых наркодилеров. Водитель люксового внедорожника отказался остановиться по требованию экипажа ДПС. Началась погоня, поймать подозреваемого сразу не удалось. Машину нашли в одном из гаражей, из которого валил густой черный дом. Вскрыли бокс подоспевшие пожарные. Огонь ликвидировали, а в помещении обнаружили подозрительные свертки.

«Эксперты установили что в свертках находится около восьми килограммов марихуаны и порядка полутора килограммов синтетических наркотиков – метилэфидрона и его производного, а также экстази», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При осмотре нашли и беглеца. Он прятался в подвале бокса. Задержаны и трое его предполагаемых сообщников. По версии следствия, они вместе занимались сбытом наркотиков через интернет-магазин.