Более девяти килограммов наркотиков обнаружили полицейские в гараже жителя Чувашии

Эфирная новость 33

Задержаны четверо человек, подозреваемых в организации сбыта наркотических веществ через интернет-магазин.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/Carsten Rehder, 5-tv.ru

В Чувашии задержали предполагаемых наркодилеров. Водитель люксового внедорожника отказался остановиться по требованию экипажа ДПС. Началась погоня, поймать подозреваемого сразу не удалось. Машину нашли в одном из гаражей, из которого валил густой черный дом. Вскрыли бокс подоспевшие пожарные. Огонь ликвидировали, а в помещении обнаружили подозрительные свертки.

«Эксперты установили что в свертках находится около восьми килограммов марихуаны и порядка полутора килограммов синтетических наркотиков – метилэфидрона и его производного, а также экстази», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При осмотре нашли и беглеца. Он прятался в подвале бокса. Задержаны и трое его предполагаемых сообщников. По версии следствия, они вместе занимались сбытом наркотиков через интернет-магазин.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
77.79
-1.06 84.15
-1.28
ТОП-5 женских имен с большой удачей

Последние новости

20:08
Подведомственные Минобрнауки вузы перешли на дистанционное обучение
20:04
Сбербанк отменит «банковский роуминг», но введет комиссию за переводы от 50 тысяч рублей в месяц
19:55
«Это пугает!» — Микки Рурк, несмотря на боязнь коронавируса, вылетел из Риги
19:52
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 25 марта
19:46
Галкина рассмешило заявление Разина о наличии нефтяной скважины у Пугачевой
19:39
Путин перенес встречу с предпринимателями из Петербурга в Москву

Сейчас читают

Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за COVID-19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок