Более девяти килограммов наркотиков обнаружили полицейские в гараже жителя Чувашии
Задержаны четверо человек, подозреваемых в организации сбыта наркотических веществ через интернет-магазин.
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Фото, видео: ТАСС/Carsten Rehder, 5-tv.ru
В Чувашии задержали предполагаемых наркодилеров. Водитель люксового внедорожника отказался остановиться по требованию экипажа ДПС. Началась погоня, поймать подозреваемого сразу не удалось. Машину нашли в одном из гаражей, из которого валил густой черный дом. Вскрыли бокс подоспевшие пожарные. Огонь ликвидировали, а в помещении обнаружили подозрительные свертки.
«Эксперты установили что в свертках находится около восьми килограммов марихуаны и порядка полутора килограммов синтетических наркотиков – метилэфидрона и его производного, а также экстази», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При осмотре нашли и беглеца. Он прятался в подвале бокса. Задержаны и трое его предполагаемых сообщников. По версии следствия, они вместе занимались сбытом наркотиков через интернет-магазин.
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