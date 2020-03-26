Ученые раскрыли механизм возникновения сверхмассивных черных дыр. Об итогах работы астрономов сообщается на сайте научного издания Astrophysical Journal.

Исследования, проведенные ранее показывали, что черные дыры стали следствием Большого взрыва, однако оставалось неясным, как именно это случилось. Были предположения, что они формируются из постепенно сгущающегося газа. Но для такого процесса требуется гораздо больше времени, чем-то, что было выявлено учеными — всего 800 миллионов лет после Большого взрыва.

Тогда исследователи выдвинули иную гипотезу. Согласно ей, центры черных дыр образовались из нейтронных звезд, которые возникли из более ранних массивных звезд. Такие объекты мигрировали и сливались под действием притяжения. Расчеты показали, что сверхмассивные черные дыры могли возникнуть таким образом всего за 50-100 миллионов лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые обнаружили край нашей галактики.