Ученые обнаружили край нашей галактики

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Ниса Мурзанаева
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Определить размеры Млечного пути удалось во время составления его 3D-карты.

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Фото, видео: TASS/UIG

Ученые давно наблюдают и могут фотографировать другие галактики, но с нашей у них возникают проблемы — ведь они находятся внутри нее. Наконец, благодаря телескопу Gaia, который на протяжении семи лет работает над 3D-картой Млечного пути, удалось вычислить его размеры.

Исследователи из Великобритании, Германии, США и Канады выяснили, что расстояние от границы галактики до ее центра (сверхмассивной черной дыры) составляет порядка 950 тысяч световых лет. Соответственно, диаметр Млечного пути равен 1,9 миллиона световых лет, пишет канал 360.

Полученные данные являются первым измерением нашей галактики. Планируется, что ученые смогут опираться на них в дальнейших исследованиях и использовать в новых теориях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученый прокомментировал падение метеорита в небе над Петербургом.

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