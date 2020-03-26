Что можно и категорически нельзя делать 26 марта в Никифоров день

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Алиса Старжевская
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Согласно давним приметам, в этот день ни в коем случае нельзя ни с кем ссориться.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Andreas Pollok

26 марта в православном календаре — Никифоров день. Этот святой отвечает за защиту от всяческих хворей, поэтому его просят о здоровье. Он жил во второй половине VIII века. Известен тем, что выступал в защиту православия от имени императора Константина VI. Когда тот скончался, Никифор принял монашеский постриг и взошел на патриарший престол.

Что нельзя делать 26 марта

В этот день ни в коем случае нельзя ссориться супругам, иначе помириться будет уже не суждено.

Дурным знаком считается рубить дрова или деревья — быть беде. Вообще в этот день в лес ходить не рекомендовалось.

Не стоит в этот праздник брать в руки острые предметы. Если порежешься, то могут случиться панические атаки.

Что можно делать 26 марта

В Никифоров день хорошо ходить на рыбалку — будет большой улов.

Женщинам в этот день советуют использовать воду для защиты всей семьи. Вода становится целебной. Если ей помыть пол в доме, никто из домочадцев не будет болеть в этот год.

Народные приметы

Хорошо считалось в Никифоров день париться в бане, купаться в водоемах. Вода в этот праздник, так как святой отвечает за здоровье, считалась лекарством от всех хворей. Если ее попить больному, он выздоровеет.

Если в Никифоров день прилетают гуси с юга, то лето будет теплым, можно ждать большой урожай.

Если же в этот день возвращаются зяблики, то лету погожим не бывать. Могут вернуться весной заморозки, что и к урожаю не благоволит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой праздник отмечают 25 марта.

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