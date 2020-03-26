Ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева в эфире программы обратилась к Гарику Харламову, который продолжает уже не один месяц троллить актрису и ее шоу.

Во время программы одна из участниц рассказала историю того, как плохое пищеварение мешает ее личной жизни. Девушка призналась, что из-за повышенного газообразования не может никак найти жениха, который согласится это терпеть. История насмешила Гузееву так, что она решила вдруг обратиться к своему «недругу».

«Я просто посвящаю эту историю Гарику Харламову. Потому что задолбал ты меня, Гарик. Просто задолбал», — сказала Гузеева.

Юморист, который видимо не пропускает ни одного выпуска программы, ответил ведущей у себя в Instagram.

«Уважаемая Лариса, спасибо за историю. И если я вас задолбал, то вы меня никогда не задолбаете. Будьте здоровы и живите всегда!» — написал комик.

Instagram @garikkharlamov

Гарик Харламов уже давно проявляет интерес к шоу «Давай поженимся!». Как писал 5-tv.ru, в октябре прошлого года он решил принести извинения ведущей программы — в юмористической и серьезной форме.