«Задолбал ты меня!» — Гузеева обратилась к Харламову
Ведущая сделала выпад в сторону комика в эфире шоу «Давай поженимся!», которое он троллит уже не один месяц.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Васильев
Ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева в эфире программы обратилась к Гарику Харламову, который продолжает уже не один месяц троллить актрису и ее шоу.
Во время программы одна из участниц рассказала историю того, как плохое пищеварение мешает ее личной жизни. Девушка призналась, что из-за повышенного газообразования не может никак найти жениха, который согласится это терпеть. История насмешила Гузееву так, что она решила вдруг обратиться к своему «недругу».
«Я просто посвящаю эту историю Гарику Харламову. Потому что задолбал ты меня, Гарик. Просто задолбал», — сказала Гузеева.
Юморист, который видимо не пропускает ни одного выпуска программы, ответил ведущей у себя в Instagram.
«Уважаемая Лариса, спасибо за историю. И если я вас задолбал, то вы меня никогда не задолбаете. Будьте здоровы и живите всегда!» — написал комик.
Гарик Харламов уже давно проявляет интерес к шоу «Давай поженимся!». Как писал 5-tv.ru, в октябре прошлого года он решил принести извинения ведущей программы — в юмористической и серьезной форме.
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