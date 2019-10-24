Харламов принес извинения Ларисе Гузеевой за многомесячный троллинг

Комик Гарик Харламов принес извинения телеведущей Ларисе Гузеевой, которую троллил несколько месяцев. Он сделал это в последнем выпуске их с Тимуром Батрутдиновым шоу на YouTube.

В этот раз героем шоу юмористов стал Александр Ревва. Он и решил поговорить о телеведущей с Харламовым, назвав ее великолепной. Харламов признался, что не знаком с Гузеевой лично, и подчеркнул, что не хотел ее оскорбить. После этого комики начали разыгрывать сцену возможного примирения.

«Я не хотел ничего плохого. Вы же сами сказали „*******“. Ну, вы же сказали, а всем стало смешно», — оправдывался Гарик перед «Гузеевой», которую играл Батрутдинов.

После нескольких шуток Харламов уже серьезно обратился к телеведущей. Он попросил прощения и заверил, что хорошо к ней относится.

«Лариса, я извиняюсь, если вы на что-то обиделись. И не было такого желания — обидеть вас. Мы вас очень любим», — сказал комик.

Как сообщал 5-tv.ru, Гарик Харламов троллил Гузееву в своем Instagram-аккаунте в течение нескольких месяцев. В этом к нему даже присоединился Максим Галкин, недавно выложивший ролик с неудачными дублями телеведущей. В комментариях к посту удивлялись, почему искрометная Гузеева до сих пор не стала резидентом Comedy Club.