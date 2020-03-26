🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 26 марта, когда растущая Луна находится в Тельце, увеличивается энергетика. Астрологи рекомендуют направить силы в правильное русло. Иначе же, энергия «найдет выход» в ссорах, конфликтах и скандалах даже с самыми близкими людьми.

♈ Овен

Старайтесь осознавать промежуточное состояние, когда вы не спите, но и не бодрствуете. Обратите внимание на эту ясность. Царство между мирами. Это пространство бесконечных возможностей. Здесь вы найдете знаки и символы, которые приведут вас к вашей истине. Овны, п опросите ваших проводников о помощи – они дадут вам правильные ответы. Звезды также призывают вас к творческой визуализации игры. То, что вы не можете выйти из своего дома, не означает, что ваша душа не может путешествовать в далекие места. Какую трансформацию вы хотели бы осуществить внутри и вовне? Сейчас самое время, чтобы установить свои намерения.

Космический совет: в состоянии ясности сознания вы найдете свои ответы.

♉ Телец

Если не сейчас, то когда, Тельцы ? Решайтесь! Весна надвигается на вас, и она несет с собой бесконечные возможности. Рискуйте! Отвечайте на вызовы! Удивите себя, сделав то, что вы никогда не делали раньше. Обратите внимание. Есть что-то, что помогает вам осознать, что все преходяще и настоящее — это все, что у нас есть. Знайте, что уважение вызывает находящийся на арене борьбы человек, чье лицо испачкано пылью, потом и кровью, кто храбро борется, искренне заблуждается, совершает промахи и ошибки, потому что без них не совершить ни одного достойного поступка.

Космический совет: ответьте на вызов.

♊ Близнецы

Беда в том, что мы хотим стать свидетелями грандиозных перемен в одночасье, но мы не хотим вкладываться в эту работу. Звучит знакомо, Близнецы? Звезды призывают вас сделать первый шаг, независимо от того, насколько сложным он кажется в данный момент. Верьте, что Вселенная встретит вас там. Это нормально, что у вас нет плана действий прямо сейчас. То, что вам нужно знать, будет ясно по пути. Учитывая текущее положение дел, некоторые из вас могут сомневаться в том, какой путь вы выбрали. Настройтесь на свое сердечное пространство и спросите себя, как вы относитесь к тем решениям, которые вы приняли. Знайте, что препятствия, стоящие на вашем пути, преходящи.

Космический совет: доверьтесь избранному пути.

♋ Рак

Производительность завышена. Карантинный сезон вдохновляет вас на работу и на подключение к потоку творческого сознания, а также на создание искусства и занятия любовью, где вы выражаете свое сокровенное «я». Помните, что здесь нет никакой цели. Откройте для себя радость делать вещи просто потому, что они приносят вам радость. Не деньги, не слава и тем более не статус в обществе. Некоторые из вас могут чувствовать себя вдохновленными, чтобы поделиться хорошим настроением с другими, которые находятся на карантине. Подумайте о запуске канала на YouTube или о плотном общении в Instagram.

Космический совет: креативность превыше продуктивности.

♌ Лев

Работа на дому должна была быть веселой! Но самоизоляция оказывается кошмаром, и совместное пространство (даже с самыми близкими людьми) накаляет ваши отношения. Выдыхайте, Львы. Вы не можете контролировать свои внешние обстоятельства. То, над чем вы действительно властвуете, — это ваше состояние ума, ваше сознание. Итак, подключитесь к этому пространству сострадания. Проявляйте доброту по отношению к себе и другим. Если вы причинили кому-то боль сознательно или бессознательно, сейчас самое время отправить им сердечное извинение.

Космический совет: следите за своими триггерами.

♍ Дева

При рождении нам всем дается армия ангелов и проводников, которые присматривают за нами из таинственных царств наверху. Вы можете не видеть их в физической форме, но можете чувствовать их присутствие через руководство, которое они посылают вам, и чудеса, которые они проявляют от вашего имени. Сегодня, когда вы обнаружите, что отступаете в темное пространство, призовите своих ангелов. Верьте, что они помогут вам найти силу и мужество, необходимые, чтобы пройти и перестроиться с вашим чувством цели.

Космический совет: призовите с воих ангелов.

♎ Весы

Весы, вы единственные, кто осуждает себя. Смягчите свой тон. Скажите себе добрые слова. При этом напоминайте себе, что вы одарены, и что у вас есть что-то стоящее, чтобы поделиться с миром. Да, вы будете чувствовать себя незащищенным изначально, и это нормально. Позвольте себе испытать дискомфорт, который приходит от того, что вас видят и слышат. Все это — часть этого эволюционного процесса.

Космический совет: поделитесь своим подарком.

♏ Скорпион

Здесь нет неверных поворотов, Скорпион. Все, над чем вы работали в прошлом, привело вас к этой точке вашего существования. Несмотря на то, что ваша трехмерная реальность заставит вас поверить, вы находитесь в правильном месте. Так что доверяй своему инстинкту. И доверяй избранному пути. Что звезды призывают вас сделать прямо сейчас: поставить свой телефон на режим полета и займитесь плотно вашим проектом. Нет лучшего времени, чтобы показать миру, на что вы действительно способны.

Космический совет: доверяйте своему пути.

♐ Стрелец

Вы не там, где хотите быть, но это не значит, что дорога, по которой вы идете, не приведет вас туда. Думайте об этом как о поворотном пункте в вашей жизни, где вы решаете, что вы больше не определяетесь болью и печалью. Знайте, что некая сила направляет вас с каждым шагом на этом пути. Помните, что предстоит долгий путь, чтобы достичь цели. Поэтому отпустите идею продуктивности и позвольте себе отдохнуть и интегрироваться.

Космический совет: пришло время интегрировать уроки и подняться на следующий уровень.

♑ Козерог

Некоторые люди находят свое блаженство в работе в качестве врачей и целителей. Другие считают, что путь к спасению можно найти через искусство и музыку. Неважно, какой путь вы выбрали, Козероги . Вы делаете свое дело, чтобы принести свет в этот мир. Ваше время вдали от Матрицы также служит главным сигналом пробуждения. Используйте это время, чтобы отсоединить и повернуть внутрь. Поразмышляйте над темой единства. Мы вместе и мы пройдем через это!

Космический совет: Вы служите миру своим собственным уникальным способом.

♒ Водолей

Учитывая то, как разворачиваются события, легко вывести ситуацию наружу, сыграть в игру обвинений, распространять страх и ненависть. С другой стороны, чтобы стать воином света, требуется безумное мужество. Водолеи, п родолжайте идти избранным путем. Распространяйте послание гармонии и единства. Пока вы находитесь на нем, не забывайте, что изменение начинается с вас. Находите новые способы практиковать уход за собой в это время самоизоляции. Сделайте сознательное усилие, чтобы представить свои собственные потребности так же, как вы представляете потребности других.

Космический совет: В ы –воин света.

♊ Рыбы

Духовная амнезия реальна, Рыбы, и она заставляет нас забыть о нашем истинном происхождении. Но вы пришли сюда не для того, чтобы следовать сценарию, принятом в обществе, или быть частью стада. Вы пришли сюда, чтобы быть светом и распространять послание единства и любви. Так что вносите свою лепту, чтобы сделать мир лучше. Как сказал Джозеф Гольдштейн: «свет одной свечи может рассеять тьму тысячелетней давности».

Космический совет: поднимите коллективное сознание, прикоснувшись к своей внутренней мудрости.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта.