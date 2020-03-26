«Ей надо заново изобрести себя»: Васильев о кардинальной смене образа Ветлицкой

Прожив в Испании долгие 16 лет, звезда отечественной эстрады Наталья Ветлицкая вернулась в Россию, чтобы продолжить карьеру. Однако оказалось, что молодое поколение не знает ее имени, и быть «в тренде» не так-то просто. Несмотря на это, певица решила проложить путь к славе буквально с нуля. Так, артистка решила первоочередную задачу и кардинально изменила имидж, с целью хоть немного походить на современную молодежь.

В беседе с «7дней.ru» историк моды Александр Васильев прокомментировал новый образ Ветлицкой. По мнению эксперта, Наталья не могла поступить иначе, ведь «на старой кляче на сцену не въедешь». Однако певица прогадала, и в погоне за молодостью и красотой «свернула немного не туда».

«Я преклоняюсь перед тем, в какой форме находится Наталья, она хороша и симпатична, но рекомендую не забывать: если хочешь добиться успеха, нужно пахать. Как я. И еще мой совет: а может быть, предстать в образе не молодушки в короткой юбке, а зрелой, опытной дамы, роскошной дивы в длинном платье в пол? Задача перед ней стоит непростая — „изобрести“ себя заново», — отметил Васильев.

Instagram @n_vetlitskaya

Так, например, по мнению историка мода, Ветлицкой не стоит облачаться в вещи с животными принтами, а также надевать несуразные жакеты или платья с подплечниками. В таком образе 55-летняя певица напоминает Сергея Зверева.

Кроме того, Васильев отметил, что Наталья никогда не была иконой стиля, а воспитать вкус довольно сложно. Поэтому для начала эксперт предложил артистке избавиться от старомодных и провокационных деталей гардероба. Например, от бесвкусных треников, нелепо пошитых блузок, больших нательных крестов и детских бантиков.

«Типичный образ из 90-х. Конечно, гламур того времени у нас был доморощенным. Тогда еще не появились в таком количестве стилисты, бутики, а каждая вещь воспринималась с радостью», — заявил Александр.

Instagram @n_vetlitskaya

А вот за новую прическу с нарочито выделенными розовыми прядями Васильев похвалил певицу. Он утверждает, что поклонники артистки зря ругали ее за столь необычный цвет волос. По мнению историка моды, именно благодаря задорной прическе Наталья Ветлицкая выглядит на все 35.

«Не все приняли розовый цвет отдельных прядей. Мне они нравятся. Наталье 55 лет. Она хотела омолодиться с помощью прически. И ей это удалось», — уточнил собеседник издания.

Instagram @n_vetlitskaya

В заключение Александр Васильев посоветовал певице не бояться перемен, но каждый шаг тщательно обдумывать. Он верит: у Ветлицкой обязательно получится найти «своего» зрителя. Однако по его словам, это произойдет не сразу. Ведь в 90-х Россия была совсем другой. Сменилась эпоха, а значит, требуются звезды нового формата.

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