Эксклюзивное видео: полуживого пленника банды похитителей освободили в Москве
Мужчина зарыдал, когда понял, что его спасли.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Сотрудники правоохранительных органов освободили в Москве мужчину, который попал в плен к членам банды похитителей. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с вызволением человека из крошечного подвала.
На кадрах видно, как мужчине через небольшое отверстие помогают выбраться из подвала. Тот сначала не верит, что ему хотят помочь и отказывается покидать место плена. Вскоре он соглашается и его вытаскивают за руки.
После этого не верящего в происходящее пленника усаживают на диван. Поняв, что его спасли, мужчина зарыдал. Правоохранители его успокоили. Они также сняли на камеру, в каких условиях находился пленник.
По информации 5-tv.ru, участники банды, похищали людей для получения выкупа. Подозреваемых задержали.
Ранее 5-tv.ru сообщал о спасении девушки в Ленобласти, которая позвонила в полицию из багажника автомобиля своего похитителя.
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