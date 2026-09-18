Свежий взгляд на лечение: ученые нашли естественную защиту сетчатки от слепоты

Nature Neuroscience: эрукамид помогает защищать сетчатку от повреждения

Исследователи обнаружили в сетчатке естественную молекулу эрукамид, которая помогает ткани противостоять заболеваниям, ведущим к потере зрения. В доклинических экспериментах восстановление ее уровня активировало защитные иммунные реакции и замедлило дегенерацию. Результаты этих работ опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Как сетчатка реагирует на повреждение

При многих заболеваниях постепенно разрушается светочувствительный слой в задней части глаза, гибнут фоторецепторы, и зрение ухудшается. Ученые из Института Скриппса, Калифорнийского университета в Сан-Диего и Медицинского исследовательского института Лоуи выяснили, что при повреждении сетчатки меняется уровень липида эрукамида, участвующего в передаче сигналов между клетками.

Оказалось, что его концентрация резко падала по мере ухудшения состояния фоторецепторов. Это натолкнуло исследователей на мысль, что молекула не просто отражает повреждение, а участвует в реакции ткани на него.

«Сетчатка не просто деградирует; она активно реагирует на повреждение. Наша работа выявила эрукамид как сигнальную молекулу, которая помогает координировать эту реакцию», — заявил профессор Института Скриппса Мартин Фридлендер.

Как молекула защищает ткань

Чтобы проверить защитную функцию, ученые восстановили уровень эрукамида в сетчатке с помощью пористых наночастиц кремния. Молекула действовала не на сами фоторецепторы, а запускала защитную реакцию окружающих клеток — активировала миелоидные клетки с маркером CD11b⁺, которые реагируют на повреждение и поддерживают ткань.

Выяснилось, что эрукамид связывается с белком TMEM19: при снижении его количества защитный эффект исчезал. Активированные клетки выделяли сигнальные молекулы, поддерживающие нейроваскулярную систему сетчатки — она объединяет нервные клетки, глию, сосуды и иммунные клетки.

Перспективы лечения

Эрукамид не устраняет дегенерацию полностью, но замедляет процессы и помогает сохранять структуру и функции оставшейся ткани.

«Этот сдвиг в подходе может иметь важное значение для лечения дегенеративных заболеваний сетчатки в будущем», — отметил первый автор исследования Гоцинь Вэй.

Пока речь идет только о доклинических экспериментах. Ученым еще предстоит выяснить, работает ли механизм одинаково при разных заболеваниях и может ли эффект быть устойчивым. Сам эрукамид сложен в применении из-за гидрофобности — нужны более эффективные способы доставки.

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