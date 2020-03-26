Следственный комитет по Санк-Петрбургу возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в детском саду Калининского районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«26 марта 2020 года в одном из детских садиков, расположенных в Калининском районе, было обнаружено тело трехлетней девочки. По предварительным данным девочка получила травму во время прогулки на детской площадке», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают следователи и криминалисты. Предварительная причина - повреждение шеи.