Трехлетняя девочка умерла в детском саду на востоке Петербурга
Тело ребенка было найдено на детской площадке образовательного учреждения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Следственный комитет по Санк-Петрбургу возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в детском саду Калининского районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«26 марта 2020 года в одном из детских садиков, расположенных в Калининском районе, было обнаружено тело трехлетней девочки. По предварительным данным девочка получила травму во время прогулки на детской площадке», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают следователи и криминалисты. Предварительная причина - повреждение шеи.
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