Министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал введение налога на доход от вкладов. По его словам, подобная практика налогообложения существует почти во всем мире.

Глава Минфина России утверждает, что банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, например, который облагается налогом.

«Налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада (депозит), а исключительно получаемые с этого вклада проценты. <…> Налог с процентных доходов будет взиматься только с вкладов, размер которых будет превышать один миллион рублей», — сказал он.

Антон Силуанов подчеркнул, что такое налогообложение не затрагивает процентные доходы россиян за 2020 год. Данная мера начнет действовать только с 2021-го.

«Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 году», — резюмировал министр финансов РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков назвал восстановлением справедливости взимание налогов с доходов от вкладов.