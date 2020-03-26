Налог с процентов по вкладам начнет взиматься в РФ с доходов за 2021 год
Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков
Министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал введение налога на доход от вкладов. По его словам, подобная практика налогообложения существует почти во всем мире.
Глава Минфина России утверждает, что банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, например, который облагается налогом.
«Налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада (депозит), а исключительно получаемые с этого вклада проценты. <…> Налог с процентных доходов будет взиматься только с вкладов, размер которых будет превышать один миллион рублей», — сказал он.
Антон Силуанов подчеркнул, что такое налогообложение не затрагивает процентные доходы россиян за 2020 год. Данная мера начнет действовать только с 2021-го.
«Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 году», — резюмировал министр финансов РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков назвал восстановлением справедливости взимание налогов с доходов от вкладов.
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