Песков назвал восстановлением справедливости взимание налогов с доходов от вкладов
Представитель Кремля отметил, что президент считает введение новых сборов временными мерами.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru
Введение налогов на доходы от вкладов и на вывоз финансовых средств за рубеж позволяет восстановить справедливость. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Граждане, которые имеют от одного миллиона рублей и выше — они исчисляются в нескольких процентах. Они получали проценты со своих вкладов, весьма привлекательные», — сказал Песков.
По его словам, в России действуют «гораздо более привлекательные» ставки по вкладам, чем в Европе. Однако зажиточные россияне не платят никаких налогов с этих процентов.
«Это несправедливо, и, учитывая объемные программы помощи, которые уже объявлены и будут объявлены для бизнеса, президент посчитал необходимым восстановить справедливость и подвергнуть их налогообложению», — отметил представитель Кремля.
Расчет нового налога он объяснил на примере. Если россиянин положил на банковский счет один миллион рублей по ставке 10%, то через год от вклада он получит 100 тысяч рублей. Вскоре из этой суммы он должен будет отдать 13 тысяч государству. Причем этот налог не вводится на какой-то конкретный период времени.
«Президентом они (налоги — Прим. ред.) не были названы как временные <…> В выступлении президента эти меры не были ограничены какими-то сроками или прекращением каких-то кризисных целей. Президент каких-то сроков не обозначил», — уточнил Песков.
Как напоминает ФАН, введение новых налогов президент РФ Владимир Путин анонсировал во время обращения к нации из-за коронавируса. Первый он предложил установить в размере 13% доходов от вкладов и ценных бумаг в размере более одного миллиона рублей. Выплаты с доходов, уходящих в офшоры, глава государства предложил обложить налогом в размере 15%.
Ранее 5-tv.ru сообщал о других мерах, которые предложил ввести Владимир Путин в связи с распространением COVID-19.
Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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