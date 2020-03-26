Песков назвал восстановлением справедливости взимание налогов с доходов от вкладов

Представитель Кремля отметил, что президент считает введение новых сборов временными мерами.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Введение налогов на доходы от вкладов и на вывоз финансовых средств за рубеж позволяет восстановить справедливость. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Граждане, которые имеют от одного миллиона рублей и выше — они исчисляются в нескольких процентах. Они получали проценты со своих вкладов, весьма привлекательные», — сказал Песков.

По его словам, в России действуют «гораздо более привлекательные» ставки по вкладам, чем в Европе. Однако зажиточные россияне не платят никаких налогов с этих процентов.

«Это несправедливо, и, учитывая объемные программы помощи, которые уже объявлены и будут объявлены для бизнеса, президент посчитал необходимым восстановить справедливость и подвергнуть их налогообложению», — отметил представитель Кремля.

Расчет нового налога он объяснил на примере. Если россиянин положил на банковский счет один миллион рублей по ставке 10%, то через год от вклада он получит 100 тысяч рублей. Вскоре из этой суммы он должен будет отдать 13 тысяч государству. Причем этот налог не вводится на какой-то конкретный период времени.

«Президентом они (налоги — Прим. ред.) не были названы как временные <…> В выступлении президента эти меры не были ограничены какими-то сроками или прекращением каких-то кризисных целей. Президент каких-то сроков не обозначил», — уточнил Песков.

Как напоминает ФАН, введение новых налогов президент РФ Владимир Путин анонсировал во время обращения к нации из-за коронавируса. Первый он предложил установить в размере 13% доходов от вкладов и ценных бумаг в размере более одного миллиона рублей. Выплаты с доходов, уходящих в офшоры, глава государства предложил обложить налогом в размере 15%.

Ранее 5-tv.ru сообщал о других мерах, которые предложил ввести Владимир Путин в связи с распространением COVID-19.

Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
26 мар
Путин заявил, что ответственность за доставку контрафактных лекарств при онлайн-продаже будет усилена
26 мар
Путин считает возможной поддержку государством доставки россиянам еды на дом
26 мар
ГИБДД переводит ряд услуг в онлайн-формат в связи с коронавирусом
26 мар
Андрей Соколов запустил флешмоб «Сидите дома» в знак борьбы с COVID-19
26 мар
Мужчина планировал устроить теракт в больнице из-за коронавируса
26 мар
Солист Little Big показал роскошный особняк, в котором скрывается вместе с группой от коронавируса
26 мар
«Схема рабочая!» — Сябитова рассказала, как найти свою любовь во время карантина
26 мар
Путин призвал бизнес дать обратную связь событиям в российской экономике
26 мар
В кабмине озвучили новые меры по борьбе с коронавирусом в России
26 мар
«COVID-19 — это не шутки»: коты «взорвали» сеть дерзким сражением через окно

Читайте также

+8° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
78.72
0.93 85.96
1.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:01
Бузова и Манукян готовы к свадьбе и рождению ребенка. Один вопрос — когда?
15:54
Путин заявил, что ответственность за доставку контрафактных лекарств при онлайн-продаже будет усилена
15:45
Эксклюзивное видео: полуживого пленника банды похитителей освободили в Москве
15:36
Путин считает возможной поддержку государством доставки россиянам еды на дом
15:26
ГИБДД переводит ряд услуг в онлайн-формат в связи с коронавирусом
15:15
Песков назвал восстановлением справедливости взимание налогов с доходов от вкладов

Сейчас читают

Инна Макарова оставила дочери приличное наследство
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
Инна Макарова — мать выдающейся семьи: кого воспитала народная артистка СССР

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок