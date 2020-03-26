Налог на процентные доходы от банковских депозитов за 2021 год будет удержан только в 2022-м.

Фото: www.globallookpress.com

Глава Сбербанка Герман Греф объяснил принцип налогообложения вкладов свыше миллиона рублей.

Известно, что налогообложению будет подлежать процентный доход с общей суммы всех банковских депозитов клиента во всех банках, в том случае, если в совокупности они превышают один миллион рублей.

«Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов, поэтому нет смысла дробить ваши вклады», — цитирует РБК руководителя Сбербанка.

Подчеркивается, что налогом будет облагаться не сама сумма депозита, а исключительно получаемые с этого вклада проценты. То же самое касается дивидендов от ценных бумаг. Размер взимаемого налога — 13%.

Данный налог не затрагивает процентные доходы россиян за 2020 год. Мера начнет действовать только с 2021-го. Получается, что налог на процентные доходы по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков назвал восстановлением справедливости взимание налогов с доходов от вкладов.

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