В парке Москвы два дня подряд находят человеческие останки

Страшные находки в столичном парке обнаружили дети.

Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer

В Тропаревском парке Москвы уже два дня находят человеческие останки. Как сообщал телеканал «360» со ссылкой на источник в полиции, дети нашли в зоне отдыха фрагменты человеческих рук.

На следующий день, 26 марта, там же были обнаружены другие страшные находки — голени и стопы. Части тела нашли в полиэтиленовом пакете. Информации о том, одному или нескольким несчастным принадлежат фрагменты, на данный момент нет.

Правоохранительные органы Москвы пока сведения о найденных человеческих останках не подтверждали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокуратура РФ 19 марта утвердила обвинительное заключение по делу Соколова. Историк Соколов был взят возле реки Мойки в Петербурге в ноябре 2019 года. В его рюкзаке нашли женские руки. Позже в квартире доцента обнаружили останки его студентки и любовницы Анастасии Ещенко.

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