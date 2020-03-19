Обвиняемому в жестоком убийстве студентки Анастасии Ещенко историку Олегу Соколову утвердили обвинительное заключение. Как сообщает ТАСС, Генпрокуратура РФ считает, что мужчина убил свою возлюбленную на почве взаимной ревности.

«Согласно обвинительному заключению, <…> преступление Соколовым совершено в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности, при этом его действия, направленные на умышленное причинение смерти Ещенко, не связаны с нахождением Соколова в состоянии необходимой обороны либо с превышением ее пределов», — процитировал обвинительное заключение адвокат Александр Почуев.

Историк Олег Соколов, бывший доцент СПбГУ, был задержан в Петербурге в ноябре 2019 года. В его рюкзаке были обнаружены женские руки. Позже в его квартире были найдены другие останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Психолого-психиатрическая экспертиза признала историка вменяемым на момент преступления.

Помимо убийства Соколову инкриминируют незаконное хранение оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что историк вступился за своего адвоката Александра Почуева.