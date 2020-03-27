ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре, подозреваемый задержан

Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) предотвратила террористический акт, который был запланирован в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Сообщается, что в ходе спецоперации был задержан последователь ИГ*, являющийся гражданином России. При обыске из его машины силовики изъяли самодельное взрывное устройство, а в телефоне была найдена переписка с членами международной террористической организации.

* — запрещена в РФ.