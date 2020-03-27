У задержанного последователя ИГ* было изъято самодельное взрывное устройство.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /Михаил Терещенко, ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) предотвратила террористический акт, который был запланирован в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Сообщается, что в ходе спецоперации был задержан последователь ИГ*, являющийся гражданином России. При обыске из его машины силовики изъяли самодельное взрывное устройство, а в телефоне была найдена переписка с членами международной террористической организации.

* — запрещена в РФ.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
78.72
0.93 85.96
1.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:11
Звезда «Не родись красивой» разыскивает риелтора, задолжавшего ей миллионы
13:04
ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре, подозреваемый задержан
12:55
Работал слесарем, не поступил в ГИТИС и у него нет детей: малоизвестные факты из жизни Льва Лещенко
12:39
Оружие из фильмов о Джеймсе Бонде украли в Лондоне
12:28
Названа предварительная причина смерти трехлетней девочки в саду Санкт-Петербурга
12:17
Украинское консульство отказывается помочь певице Maruv выехать из РФ на родину

Сейчас читают

За сутки в России заразились коронавирусом 196 человек. Число погибших — 1
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
Инна Макарова — мать выдающейся семьи: кого воспитала народная артистка СССР

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок