Принадлежащая входящему в список Forbes бизнесмену Дмитрию Босову компания довела экологию региона до состояния экологической катастрофы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В Кемеровской области сразу в нескольких поселках, где живут шорцы, катастрофическая ситуация с экологией. Люди вынуждены покидать свои дома. 

Поток черной воды разрезает заснеженные берега поселка Чувашки. Эта река раньше могла прокормить все, расположенные рядом деревни. Теперь здесь не то, что рыба не водится — жить рядом с таким водоемом опасно для здоровья

«Ничего живого в этом ручье нет, я думаю так. Но и сами можете увидеть, что грязные разводы текут. И это при том, что ручей только начинает подтаивать», — рассказывает житель города Мыски Алексей Чиспияков.

Алексей представитель малочисленного народа — шорцев. Рыбалка, охота, сельское хозяйство — основные столпы, на которых держится культура этого этноса. Но теперь само существование, как и быт шорцев — под угрозой. Крупная угледобывающая компания «Сибантрацит» выдавливает коренных жителей с родной земли.

«Не может быть никакой речи о традиционной хозяйственной деятельности шорцев. Потому что разрез — это шум, взрывы, это загрязнение и уничтожение вообще всего живого на пути разреза», — добавляет Алексей.

Угольный разрез Кийзасский хоронит в своем карьере один поселок шорцев за другим. Несколько лет назад исчез с карты России Казас. Теперь на очереди, говорят местные, Чувашка. Покидают свои дома также жители Бородина. Здесь уголь не добывают. Зато работает погрузочная станция, соседство с которой просто невозможно.

«Многие люди стараются отсюда сбежать, потому что никаких условий. Грязью зарастаем все больше и больше. Детишкам негде играть — все в грязи», — возмущен житель поселка Бородино Сергей Гражуль.

Коммерсанты обещали спасти хотя бы Бородино. Вот и табличку в центре поселка поставили, якобы высадят здесь зеленый заслон из могучих деревьев. Работы должны были закончить еще в 2016 году. На деле же…

«То есть, прошло четыре года, но никто и не собирался этого делать. И никто не посадил и ни одной ветки! Ни одной!» — говорит житель поселка Владимир Сальников.

«Сибантрацит» — один из крупнейших бизнес-активов миллиардера Дмитрия Босова. Согласно открытой бухгалтерской отчетности за 2018 год выручка одного только разреза Кийзасского составила почти 36 миллиардов рублей. А это другие документы — обращения природоохранных организаций в суд.

«У меня в руках с десяток решений арбитражного суда Кемеровской области в отношении угледобывающей компании. Документы собраны за последний год. И вот если подсчитать сумму штрафов, то получится всего лишь 250 тысяч рублей. При этом здесь же указано, что нарушения повторяются регулярно. И вот тут получается нехитрая арифметика, что проще: заплатить штраф 250 тысяч или вложить миллионы в очистительные сооружения», — поясняет корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага.

Мы неоднократно отправляли запрос в компанию с просьбой объяснить, что делает предприятие для сохранения окружающей среды. В ответ тишина. Помощница руководителя и вовсе решила сделать вид, что не понимает, о чем идет речь.

«На протяжении нескольких месяцев направляли запросы в вашу компанию, чтобы получить ответ. И никак не можем с вами связаться, ни с кем».

«А по какому вопросу?»

«По вопросу работы Кийзасского разреза»

«Ну… вы его… не туда звоните. Вы… вообще-то … м-мммм… Это не тот телефон».

«В смысле не тот телефон?» — после нашего вопроса бросают трубку.

Двери офиса закрыли прямо перед нашим носом, объявив карантин. Да только в Кемеровской области работа кипит, а очистные сооружения, как можно видеть, как и прежде не работают.

«При проведении проверки в январе 2020 года было установлено, что ранее выявлены нарушения не были устранены. По данному факту был составлен протокол об административном нарушении», — поясняет начальник отдела по государственному строительному надзору и СРО Сибирского управления Ростехнадзора Евгений Чернышев.

Штраф в размере 55 тысяч рублей — капля в море для многомиллиардной бизнес-империи Босова. Впрочем, в Ростехнадзоре говорят, что этим нарушения все-таки можно положить конец. Факты повторного нарушения фиксируют регулярно. Если соберут необходимый объем документов, то можно будет обращаться в суд уже с просьбой отобрать лицензию у «Сибантрацита».

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