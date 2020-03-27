В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек во время пожара в многоэтажном доме. Очевидцы предполагают, что это был поджог.

Подъезд двухэтажного барака полностью охвачен пламенем. В огненной ловушке оказались десять человек. Лишь двое смогли сами покинуть дом, еще одну девушку с серьезными ожогами доставили в больницу. Спасти остальных не удалось.

За ночной апокалиптической картиной наблюдали соседи расположенного рядом точно такого же дома. Здесь не скрывают страха – на очереди их жилище. Так, по мнению жителей, местный застройщик, получивший права на эту землю, решает проблемы со слишком уж несговорчивыми собственниками квартир.

Хроника происшествия у корреспондента МИЦ «Известия» Линара Гиннатулина. Подробности в репортаже.