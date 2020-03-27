Сотни шаров накатал ветер на заснеженной реке в Амурской области

Необычное природное явление наблюдали в Амурской области. Местная жительница выложила в соцсети видео — заснеженная река, а на ней сотни скатанных снежных шаров. Как будто кто-то собирался слепить очень много снеговиков, но передумал.

В комментариях пользователи предположили, что снежные заготовки все-таки не человеческих рук дело. Скорее всего, их скрутил сильный весенний ветер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве ожидается снег и похолодание.