Сотни шаров накатал ветер на заснеженной реке в Амурской области
Видео с «заготовками для снеговиков» выложила в соцсети местная жительница.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Fotodesign Märzing, 5-tv.ru
Необычное природное явление наблюдали в Амурской области. Местная жительница выложила в соцсети видео — заснеженная река, а на ней сотни скатанных снежных шаров. Как будто кто-то собирался слепить очень много снеговиков, но передумал.
В комментариях пользователи предположили, что снежные заготовки все-таки не человеческих рук дело. Скорее всего, их скрутил сильный весенний ветер.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве ожидается снег и похолодание.
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