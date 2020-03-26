В Москве ожидается снег и похолодание

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Валентин Черников
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Гидрометцентр обещал ухудшение погоды в столице уже на следующей неделе.

Фото: www.globallookpress.com © Bernd Weissbrod

Тема:
Погода

Заметное похолодание, дождь и снег ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, в центре страны меняется циркуляция и характер погоды. Поэтому в понедельник прогнозируются небольшие осадки и понижение температуры воздуха на четыре-пять градусов — до 11 градусов тепла и ниже. Во вторник дневная температура упадет до двух-семи градусов тепла, а ночная станет минусовой — до двух градусов мороза.

Как отмечает главный метеоролог страны, во вторник возможно выпадение снега. Температура в этот день приблизится к норме после череды аномалий. Прогноз погоды в Москве на дальнейшие дни пока уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о разнообразии нынешней погоды в России, одну половину которой охватили пожары, а другую — снегопады.

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