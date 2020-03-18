Наталья Водянова может отменить свадьбу с сыном миллиардера из-за коронавируса
Торжество планировали отметить в начале лета во Франции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gwendoline Le Goff, via www.imag, Panoramic, Javed Dar, Sebastien Fremont, Julien Mattia
Российская модель Наталья Водянова и сын французского миллиардера Антуан Арно могут отменить свадьбу из-за коронавируса. Праздничное торжество назначено на начало лета. Об этом рассказала мама манекенщицы Лариса Кусакина.
«Знаю, что свадьба пройдет во Франции, в регионе Шампань в начале лета, но точную дату сказать не могу», — цитирует родительницу звезды КР.RU.
Известно, что свадьба 38-летней Натальи Водяновой и 42-летнего Антуана Арно будет достаточно «скромной» по французским меркам. Жених и невеста пригласили порядка 300 человек и планируют отмечать радостное событие два дня.
Теперь из-за распространения коронавируса торжество могут отменить. Во Франции в связи с пандемией уже запретили проведение массовых мероприятий. Наталья Водянова пока никак не прокомментировала ситуацию.
Коронавирус внес уже множество коррективов в планы людей по всему миру. Украинская певица Maruv отменила концерты на март. УЕФА перенес Чемпионат Европы, а НОК Греции отсрочил эстафету олимпийского огня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Водянова рассказала о предстоящей свадьбе.
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