Один человек погиб при пожаре в метро закрытого на карантин Нью-Йорка

Трагедия произошла поздней ночью. Есть пострадавшие.

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Фото, видео: nbcnewyork.com, Twitter @Brittany Murray, @ScooterCasterNY

Пожар на одной из станций метрополитена в закрытом на карантин из-за коронавируса Нью-Йорке нарушил работу трех линий подземки.

В результате трагедии погиб 36-летний проводник поезда. Пострадали 16 человек, включая пожарных. Медики борются за жизнь четверых.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают экстренные службы.

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