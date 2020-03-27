Один человек погиб при пожаре в метро закрытого на карантин Нью-Йорка
Трагедия произошла поздней ночью. Есть пострадавшие.
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Фото, видео: nbcnewyork.com, Twitter @Brittany Murray, @ScooterCasterNY
Пожар на одной из станций метрополитена в закрытом на карантин из-за коронавируса Нью-Йорке нарушил работу трех линий подземки.
В результате трагедии погиб 36-летний проводник поезда. Пострадали 16 человек, включая пожарных. Медики борются за жизнь четверых.
Обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают экстренные службы.
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