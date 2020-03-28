Крупную банду мошенников, продававших БАДы пенсионерам, приговорили к колонии
Никулинский суд Москвы признал 17 петербуржцев виновными в совершении более 120 преступлений.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Stolt / CHROMORANGE /
Никулинский суд Москвы приговорил 17 жителей Санкт-Петербурга к лишению свободы за обман и последующую продажу пенсионерам и инвалидам лекарств и медицинских устройств по завышенной цене. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Мадонна Кочина.
Приговор группе мошенников из культурной столицы России зачитали 27 марта. Суд признал их виновными в совершении более 120 преступлений. В зависимости от роли и степени участия злоумышленники получили наказания от трех до шести лет колонии.
Согласно приговору, петербуржцы занимались продажей медицинских устройств поддерживающего характера и БАДов (биологически активных добавок к пище), утверждая, будто те способны без хирургического вмешательства излечить различные урологические заболевания.
Для распространения приборов «Акутест» и «Биомедис» мошенники арендовали помещения под видом колл-центров и складов, а также заказывали рекламу в СМИ. Жертвам эти средства продавали по значительно завышенной цене.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как мошенники «разводят» бабушек с интернетом — в России растет число случаев, когда доверчивые пенсионеры выплачивают огромные деньги, например, за чистку компьютера от вирусов.
Читайте также
59%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?