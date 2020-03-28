Никулинский суд Москвы признал 17 петербуржцев виновными в совершении более 120 преступлений.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Stolt / CHROMORANGE /

Никулинский суд Москвы приговорил 17 жителей Санкт-Петербурга к лишению свободы за обман и последующую продажу пенсионерам и инвалидам лекарств и медицинских устройств по завышенной цене. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Мадонна Кочина.

Приговор группе мошенников из культурной столицы России зачитали 27 марта. Суд признал их виновными в совершении более 120 преступлений. В зависимости от роли и степени участия злоумышленники получили наказания от трех до шести лет колонии.

Согласно приговору, петербуржцы занимались продажей медицинских устройств поддерживающего характера и БАДов (биологически активных добавок к пище), утверждая, будто те способны без хирургического вмешательства излечить различные урологические заболевания.

Для распространения приборов «Акутест» и «Биомедис» мошенники арендовали помещения под видом колл-центров и складов, а также заказывали рекламу в СМИ. Жертвам эти средства продавали по значительно завышенной цене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как мошенники «разводят» бабушек с интернетом — в России растет число случаев, когда доверчивые пенсионеры выплачивают огромные деньги, например, за чистку компьютера от вирусов.

+1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
2:38
Парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II отменили из-за коронавируса
2:16
Крупную банду мошенников, продававших БАДы пенсионерам, приговорили к колонии
1:57
«Философ-математик»: Гарри Галкин выдал «формулу любви»
1:38
Видео: бары на Думской в Петербурге пришлось закрывать с полицией
1:19
Уличные музыканты из Нарвы устроили антикоронавирусный перформанс

Сейчас читают

Что можно и нельзя делать 28 марта в Никандров день
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...