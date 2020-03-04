Как мошенники «разводят» бабушек с интернетом?

В Петербурге пенсионерке пришлось заплатить почти полмиллиона рублей за чистку компьютера от вируса. Доверчивую 85-летнюю женщину обманули трое аферистов. И пока петербургская полиция ищет преступников, в других регионах множатся подобные истории.

Похоже, мошенники нашли новую нишу: пенсионеры активно пользуются сейчас компьютерами и смартфонами, но остаются технологически неграмотными.

Курсы компьютерной безопасности есть в некоторых городах. Например здесь учат не только смотреть картинки внуков, но и разоблачать мошенников. Светлане Сопоровой, например, писали мошенники со взломанного аккаунта собственного педагога по безопасности.

Дмитрий Акимов о том, как защитить пожилых людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники научились обманывать россиян по-новому.