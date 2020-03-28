В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики COVID-19

Специалисты подчеркивают, что у новых тестов для определения коронавирусной инфекции высокая чувствительность.

Фото: www.globallookpress.com /Matteo Biatta/Ropi

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавирускной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

Результат по новому тестированию можно получить в течение полутора часов. Специалисты подчеркивают, что сократить сроки позволила высокая чувствительность.

«Они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз, а результат возможно получить уже за 90 минут», — говорится в сообщении.

Производство нового теста в объеме одна тысяча наборов в неделю начнется в России с понедельника. Одни набор включает в себя по сто анализов, таким образом недельного объема будет хватать на 100 тысяч исследований. В ближайшее время объем производства планируется увеличить в два раза.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

По данным на утро 28 марта 2020 года на территории России опасным вирусом заражены 1036 человек, что на 196 больше, чем днем ранее. В мире смертельно опасная инфекция выявлена у более чем 597 тысяч человек.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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