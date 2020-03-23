Осужденный за преступления сексуального характера Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме строгого режима на острове Райкерс. Об этом сообщает DailyMail со ссылкой на собственные источники.

Экс-продюсер пожаловался на недомогание вскоре после перевода в исправительное учреждение. Помимо него положительный результат на COVID-19 показали тесты многих других заключенных. Сейчас бывший медиамагнат находится на карантине в нью-йоркском изоляторе. На прошлой неделе ему исполнилось 68 лет.

Суд огласил приговор Вайнштейну 11 марта. Его признали виновным в склонении ассистентки продюсера в реалити-шоу «Проект Подиум» Мими Хейли к оральному сексу в 2006 году и изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в 2013 году. Обвиняемому присудили 23 года заключения. Помимо коронавируса Вайнштейн страдает от ряда хронических заболеваний и нуждается в операции на спине после автомобильной аварии.

Ранее 5-tv.ru писал, что коронавирус в Италии унес жизни 651 человека за сутки.