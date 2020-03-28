Грех жаловаться. Раскрыты зарплаты театральных актеров столицы

Всемирный день театра отметили 27 марта все представители театральной сферы. Сейчас, во время пандемии коронавируса, деятели искусства оказались не в лучшем положении — спектакли отменяются, гастроли тоже, и никто не может сказать, когда все вернется на круги своя. Между тем, как пишет «Экспресс-газета», представителям театрального бомонда порой грех жаловаться на безденежье.

По данным издания, самыми большими зарплатам артисты могут похвастаться в столичных театрах «Ленком», МХТ имени Чехова, «Мастерской Петра Фоменко», театре имени Олега Табакова.

«В месяц средний артист получал 100-150 тысяч рублей. В государственных театрах, а в нашей стране все государственные, оклад артиста складывается из небольшого базового оклада, надбавок за категорию, звание, стаж и гонорара за спектакль. Между прочим, каждая репетиция тоже оплачивается. Премии зависят от отношений актера и руководителя театра», — пишет издание.

Отличаются гонорары за одно представление и у разных актеров. Так, Александр Домогаров получает порядка 100 тысяч рублей за один спектакль, в то время как, например, Инга Оболдина — 70 тысяч. Наряду с этим актеры в провинциальных театрах получают в разы меньше — не более 30 тысяч за целый месяц работы.

Как правило, фавориты в театрах не меняются при смене художественного руководителя. Хотя бывают и вечные аутсайдеры — Константин Хабенский, например, был не в чести в МХТ имени Чехова и при Олеге Табакове, и сейчас, когда худруком стал Сергей Женовач. Некоторым же везунчикам удается даже преумножить свои заработки: Валентин Клементьев в МХТ имени Горького и раньше получал порядка 300 тысяч в месяц, а сейчас при новом руководители стал зарабатывать еще больше.

Есть и именитые столичные театры, где при всем их достоинстве актеры получают несравнимо мало — около 35 тысяч рублей. Среди них Школа Драматического Искусства. При этом актеры еще и вынуждены соперничать друг с другом в борьбе за хорошую роль.

Лакомым куском для артистов остается ниша антрепризных спектаклей. За них платят в районе 150-200 тысяч рублей. И, конечно же, не жалуются на жизнь худруки театров: в среднем оклад на этой должности составляет порядка 440 тысяч рублей в месяц, как, например, в театре имени Вахтангова.

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