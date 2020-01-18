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Людмила Поргина рассказала, на какие деньги путешествует

, 23:49 | Светлана Александрова 82

Актриса считает подлостью по отношению к покойному Николаю Караченцову обвинения в ее адрес, что она тратила на себя собранные на его лечение средства.

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Фото, видео: ТАСС/Терещенко Михаил, /Прокофьев Вячеслав, /Прокофьев Вячеслав, /Щербак Александр

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина считает подлостью по отношению к покойному актеру звучащие периодически в ее адрес обвинения в том, что собранные на лечение супруга деньги она тратит на путешествия и на другие свои прихоти. Об этом заслуженная артистка России заявила в эфире ток-шоу на федеральном канале.

«Интересно, что же я покупала? Бриллианты, золото? Это просто подлость по отношению к Караченцову», — недоумевает Поргина.

По ее словам, во время болезни Караченцова столичный театр «Ленком», в котором много лет служили супруги, продолжал платить им приличную зарплату 120-130 тысяч рублей в месяц.

«Он — ведущий артист, а я помогала ему выживать, я за ним ухаживала, поэтому мне платили», — пояснила вдова.

Когда Николая Караченцова не стало, Людмила Поргина стала получать половину суммы и считает это «подарком», поскольку на сцену сейчас не выходит. Помогают также сын и друзья.

Актриса призналась, что действительно путешествует, но по горящим путевкам. Так, неделя в Италии обошлась ей, по ее словам, в 30 тысяч рублей. Отдых на Гоа стоила стоил дороже, поскольку только дорога туда обходится от 60 до 100 тысяч рублей.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Людмила Поргина решилась рассказать, что Николай Караченцов метал в нее ножи, когда выпивал лишнего.

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