Видео: Легковушка протаранила маршрутку на юге Петербурга

По предварительной информации, в результате мощного ДТП пострадали несколько пассажиров автобуса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Lilly, 5-tv.ru

Легковой автомобиль протаранил маршрутку на юге Петербурга. ДТП произошло около 22 часов в субботу, 28 марта, на пересечении улицы Дыбенко и проспекта Большевиков.

На эксклюзивных кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, видно, как маршрутка поворачивает налево, и в этот момент в правый бок на огромной скорости в нее влетает легковушка. Автобус от удара покачивается и едва не падает на бок.

По предварительным данным, в результате мощного ДТП пострадали несколько пассажиров автобуса. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что иномарка перелетела через отбойник на эстакаде и влетела в грузовик в Петербурге.

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