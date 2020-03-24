Иномарка перелетела через отбойник на эстакаде и влетела в грузовик в Петербурге

|
Валентин Черников
48

Пострадавшего водителя сотрудники МЧС вырезали из автомобиля при помощи спецсредств.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Легковой Hyundai Creta вылетел на встречную полосу через барьерное ограждение и врезался в грузовой фургон Hyundai HD. Серьезная авария произошла на эстакаде у станции метро «Автово» по проспекту Стачек в Кировском районе Петербурга около шести утра. Об этом сообщается в группе соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как уточняют авторы со ссылкой на ГИБДД, водителя кроссовера 1963 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, чтобы извлечь его из салона сотрудникам МЧС пришлось резать машину спецсредствами. Мужчина, который находился за рулем грузовика, травмы средней степени тяжести.

Пользователи соцсети опубликовали ряд фотографий с места происшествия. Судя по ним, разбитая Creta не подлежит восстановлению.

Ранее 5-tv.ru писал, что «скорая» с тяжелобольным пациентом столкнулась с легковушкой в Москве.

Иномарка перелетела через отбойник на эстакаде и влетела в грузовик в Петербурге

1/4

ВКонтакте @spb_today

2/4

ВКонтакте @spb_today

3/4

ВКонтакте @spb_today

4/4

ВКонтакте @spb_today

Читайте также

+4° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.88
2.84 86.71
2.55
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых приковывают к себе особое внимание

Последние новости

13:44
Будни разведенки: Муцениеце запустила челлендж в сети после разрыва с Прилучным
13:36
В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом
13:26
Видео: мужчина упал с моста Александра Невского в Петербурге
13:12
В России могут запретить выдачу наличных через банкоматы из-за коронавируса
13:04
«Долгое послевкусие»: Михалкова впервые посмотрела «Уральских пельменей»
12:55
Иномарка перелетела через отбойник на эстакаде и влетела в грузовик в Петербурге

Сейчас читают

Беременеть во время карантина по коронавирусу опасно для здоровья
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок