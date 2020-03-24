Иномарка перелетела через отбойник на эстакаде и влетела в грузовик в Петербурге

Легковой Hyundai Creta вылетел на встречную полосу через барьерное ограждение и врезался в грузовой фургон Hyundai HD. Серьезная авария произошла на эстакаде у станции метро «Автово» по проспекту Стачек в Кировском районе Петербурга около шести утра. Об этом сообщается в группе соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как уточняют авторы со ссылкой на ГИБДД, водителя кроссовера 1963 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, чтобы извлечь его из салона сотрудникам МЧС пришлось резать машину спецсредствами. Мужчина, который находился за рулем грузовика, травмы средней степени тяжести.

Пользователи соцсети опубликовали ряд фотографий с места происшествия. Судя по ним, разбитая Creta не подлежит восстановлению.

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