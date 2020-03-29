Пышнотелая «русская Кардашьян» в экстремально обтягивающем мини-платье взбудоражила мужчин

Модель Анастасия Квитко продолжает радовать фанатов «горячим» контентом. На этот раз «русская Кардашьян» выложила в Instagram соблазнительное видео, на котором позирует в черном экстремально обтягивающем мини-платье. На кадрах юная манекенщица кружится, демонстрируя пышные сочные формы и идеальную тонкую талию.

Поклонники Анастасии Квитко пришли в восторг от публикации кумира. Всего за пару часов видео посмотрели более сотни тысяч подписчиков. Фанаты осыпали любимицу комплиментами с ног до головы. Под роликом набралось около тысячи восхищенных комментариев.

«Бомбита»;

«Какая же красавица»;

«Секси!» — написали фолловеры.

25-летняя Анастасия Квитко родилась в Калининграде. Популярность она приобрела благодаря своей идеальной «сочной» фигуре. Несколько лет назад модель перебралась на постоянное место жительства в Соединенные Штаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Квитко с трудом уместила пышные формы в бикини.