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Пышнотелая «русская Кардашьян» в экстремально обтягивающем мини-платье взбудоражила мужчин

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Ниса Мурзанаева
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Анастасия Квитко продолжает радовать фанатов «горячим» контентом.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко продолжает радовать фанатов «горячим» контентом. На этот раз «русская Кардашьян» выложила в Instagram соблазнительное видео, на котором позирует в черном экстремально обтягивающем мини-платье. На кадрах юная манекенщица кружится, демонстрируя пышные сочные формы и идеальную тонкую талию.

Поклонники Анастасии Квитко пришли в восторг от публикации кумира. Всего за пару часов видео посмотрели более сотни тысяч подписчиков. Фанаты осыпали любимицу комплиментами с ног до головы. Под роликом набралось около тысячи восхищенных комментариев.

«Бомбита»;

«Какая же красавица»;

«Секси!» — написали фолловеры.

25-летняя Анастасия Квитко родилась в Калининграде. Популярность она приобрела благодаря своей идеальной «сочной» фигуре. Несколько лет назад модель перебралась на постоянное место жительства в Соединенные Штаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Квитко с трудом уместила пышные формы в бикини.

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