В России образован президиум правительства
Возглавил президиум премьер-министр России Михаил Мишустин.
В России образован президиум правительства, который возглавил премьер-министр страны Михаил Мишустин. В его состав вошли 20 человек. Постановление опубликовано на сайте ведомства.
В президиум правительства вошли премьер-министр, девять его заместителей: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин и другие, а также глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Кроме того в составе структуры все главы федеральных министерств.
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