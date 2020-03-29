В России образован президиум правительства, который возглавил премьер-министр страны Михаил Мишустин. В его состав вошли 20 человек. Постановление опубликовано на сайте ведомства.

В президиум правительства вошли премьер-министр, девять его заместителей: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин и другие, а также глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Кроме того в составе структуры все главы федеральных министерств.