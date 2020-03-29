По предварительным данным, причиной расправы над двумя детьми, их матерью и бабушкой могла стать месть.

Фото: www.globallookpress.com

Полицейский получил удар ножом при задержании подозреваемого в убийстве семьи с двумя детьми в Якутии. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, 28-летний местный житель оказал сопротивление стражам порядка.

«Во время задержания мужчина оказал сопротивление, ударил ножом одного из оперативных сотрудников», — сообщили в ведомстве.

СК РФ

По предварительным данным, причиной расправы над двумя мальчиками, их матерью и бабушкой могла стать месть предполагаемого злоумышленника главе этой семьи. Мужчина в настоящее время находится в изоляторе по подозрению в сбыте наркотиков. По одной из версий, он мог дать показания на своего подельника, а тот, в свою очередь, решил таким образом отомстить.

О произошедшей трагедии в частном доме на улице 1-я База в Якутске стало известно утром 29 марта, когда мать мальчиков не вышла на работу. Позднее стражи порядка обнаружили на месте происшествия тела двоих детей и двух женщин.

Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела четырех человек, включая двоих детей, найдены в Якутии.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Лунный календарь на апрель 2020: когда ожидать лучший день в году?

Последние новости

14:00
В первый день самоизоляции Аршавина заметили на прогулке с новой девушкой
13:48
В России за сутки умерли четыре человека с COVID-19
13:20
Лунный календарь на апрель 2020: когда ожидать лучший день в году?
13:01
Полицейский ранен при задержании подозреваемого в убийстве семьи в Якутии
13:01
Внук Инны Макаровой опроверг существование ее многомиллионного наследства
12:50
Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

Сейчас читают

Жена Овечкина поразилась поведению москвичей во время пандемии коронавируса
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин

Новости Lentainform

Загрузка...